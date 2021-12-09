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ЄС вирішив створити Європейське агентство з надання притулку

Воно буде відповідати за формування спільної політики в питанні мігрантів.

ЄС вирішив створити Європейське агентство з надання притулку
Фото: EPA/UPG

Європейський Союзі вирішив створити агентство з надання притулку, яке буде відповідати за формування спільної європейської політики щодо мігрантів.

У заяві Ради ЄС повідомляється, що агентство буде створене на базі Європейського офісу з підтримки шукачів притулку (EASO).

"Створення повноцінного агентства з надання притулку є важливим кроком у розбудові спільної європейської політики з цього питання. Це агентство зможе надавати швидку, відчутну підтримку державам-членам там, де це необхідно. Воно також сприятиме нашій співпраці з третіми країнами, конкретно показуючи силу спільних дій", - заявив міністр внутрішніх справ Словенії, яка головує в ЄС, Алеш Хойс.

Нагадаємо, що у 2021 року Європейський Союз зіткнувся з масштабною міграційною кризою, коли білоруський режим Олександра Лукашенка почав звозити людей з Іраку, Сирії, Ємену до кордонів з країнами ЄС.

Особливо загострилась ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею, коли на початку листопада сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію Євросоюзу, але їх туди не пустили.

25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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