​Верховний касаційний суд Рима підтвердив виправдальний вирок українцю Марківу

Верховний касаційний суд у Римі сьогодні поставив крапку у справі нацгвардійця Віталія Марківа - підтвердив вирок апеляції і закрив справу.

Про це повідомляє "Громадське".

"Ура!!! Віталій Марків - і ми всі - нарешті можемо видихнути! Верховний касаційний суд Рима, третя і найвища інстанція, відхилив усі клопотання сторони обвинувачення і залишив у силі виправдальний вирок Марківу апеляційного суду. Також знято всі претензії до держави Україна. У справі Марківа поставлено крапку. Інформація від Олега Городецького, який щойно із зали суду. Вітаю всіх!!!" – написала у фейсбуці журналістка Ольга Токарюк.

Сторона обвинувачення оскаржувала рішення про те, що Марків непричетний до загибелі італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році.

"Генеральний прокурор вимагала, щоб цей вирок був скасований. Адвокати родини Рокеллі підтримали вимоги генерального прокурора. Виступили також адвокати Марківа, вони стверджували, що нема потреби скасовувати вирок, тому що Віталій виправданий законно і немає доказів його вини. Адвокат з України подав позов, щодо скасування вироку Міланського суду, тому що не лише Віталій не причетний, а немає факту навмисного вбивства", – зазначив адвокат Олесь Городецький, який був на сьогоднішньому засіданні в Римі, а також відвідував попередні засідання.

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав вирок "крапкою в багаторічній боротьбі за справедливість".

"Щойно в Римі завершився розгляд касаційної скарги у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Попри тиск та спроби скасувати виправдальний вирок-суд останньої інстанції залишив рішення в силі. Це крапка у багаторічній боротьбі за справедливість! Слава Україні і слава нашим воїнам!", - заявив він у відеоповідоленні у Telegram.

Марків також прокоментував рішення суду і назвав його перемогою.

"Сьогодні поставлена крапка! Ми виграли в Касаційному рішені! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає!!!", - написав він у Instagram.

Нагадаємо, український військовий Нацгвардії Віталій Марків три роки перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

У листопаді 2020 року, після трьох років несправедливого ув'язнення Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа. Його вдалося повернути на Батьківщину. Про те, як це сталось, директор Департаменту комунікацій МВС України, в минулому – відомий тележурналіст Артем Шевченко зняв документальну стрічку "Позивний Італієць".

11 грудня Басманний суд Москви заочно заарештував Марківа. Він також був оголошений російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві двох осіб на Донбасі. В МЗС України назвали постанову Слідчого комітету РФ юридично нікчемною.

У травні 2021 року Касаційний суд Італії отримав апеляційні скарги на рішення про виправдання Марківа. Скарги надійшли від Генеральної прокуратури Мілану та родини Роккеллі.