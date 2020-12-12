Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом "За мужність"

Президент пообіцяв завжди відстоювати права українців, "в якій би частині світу вони не потрапили в біду".

Президент Володимир Зеленський за клопотанням Міністерства внутрішніх справ підписав указ № 563/2020 про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Сьогодні, у День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталій Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

"Марків був несправедливо засуджений до 24 років позбавлення волі в Італії через смерть журналіста на Донбасі, проте, зберігаючи військову честь і громадянську гідність, зумів довести свою невинуватість і здобути свободу", - наголосили в ОП.

Президент назвав виправдальний вирок перемогою України на міжнародному рівні і пообіцяв завжди відстоювати права українців, "в якій би частині світу вони не потрапили в біду".

"Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина – це один з моїх базових принципів", - наголосив Зеленський.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, у листопаді Марків був нагороджений високою церковною нагородою Православної церкви України - орденом Архистратига Михаїла.

4 листопада звільнений за рішенням Апеляційного суду в Мілані Марків повернувся в Україну. До цього три роки військовий перебував під вартою через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.

Старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії. Торік у липні італійський суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. За версією обвинувачення, Марків нібито був причетний до вбивства за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходили в апеляційному суді присяжних Мілана.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.

15 жовтня в Мілані на третьому засіданні апеляційного суду в справі нацгвардійця Віталія Марківа заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера. Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які вирвані з контексту. Йдеться про фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування гвардійця Марківа в СІЗО і яку намагалися інтерпретувати ніби "я вбив".

Згідно з новим перекладом розмови Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", а сказав: "У 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

За звільнення Марківа боролися Міністерство внутрішніх справ України та Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що суд над Марківим є елементом гібридної війни Росії, адже звинувачували не просто одного захисника України, а й усю армію.

3 листопада Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа, його того самого вечора забрали з в'язниці Опера.

11 грудня Басманний суд Москви 11 грудня заочно заарештував Марківа. Він був оголошений російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві двох осіб на Донбасі.