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Сьогодні окупанти стріляли біля Луганського та Водяного

На Донбасі зафіксовано три порушення домовленостей з боку РФ.

Сьогодні окупанти стріляли біля Луганського та Водяного
Фото: glavcom.ua

Від початку поточної доби, 12 грудня, на Донбасі зафіксовано три порушення домовленостей з боку РФ.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте-4.

Нагадаємо, внаслідок ворожих пострілів двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення.

Підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. “Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 193 вибухонебезпечних предмети.

Сьогодні, 12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ Збройних сил України.

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