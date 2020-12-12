Сьогодні окупанти стріляли біля Луганського та Водяного

Від початку поточної доби, 12 грудня, на Донбасі зафіксовано три порушення домовленостей з боку РФ.
Про це повідомив пресцентр штабу ООС.
Поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте-4.
Нагадаємо, внаслідок ворожих пострілів двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення.
Підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. “Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 193 вибухонебезпечних предмети.
Сьогодні, 12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ Збройних сил України.