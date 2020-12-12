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Понад 500 новобранців Нацгвардії склали присягу

З понеділка гвардійців розпочнуть готувати за спеціальностями.

Понад 500 новобранців Нацгвардії склали присягу
Фото: пресслужба МВС

У Національній гвардії України проходять урочисті церемонії складання військової присяги особовим складом молодого поповнення призову ІI – 2020.

Про це повідомила пресслужба МВС.

На вірність народові України присягнули понад 500 воїнів у різних регіонах держави. Серед них – 40 контрактників.

“На плацах військових частин через урочистий ритуал пройшли військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка (Вишгород), військової частини 3061 в Черкасах, військових частин 4114 та 3002 — у Львові, 50 полку НГУ Західного ОТО в Івано-Франківську”, – йдеться у повідомленні.

Також присяги приймали у Вінниці та на Вінничині (Калинівка), в Миколаєві, Херсоні, Бердянську, Дніпрі й Павлограді, Підгородньому та в селищі Паліївці під Одесою.

У зв’язку із карантинними заходами церемонії відбулися без рідних та близьких новобранців.

Упродовж місяця військовослужбовці вже опанували базову військову підготовку – тактичну медицину, інженерну та вогневу підготовки. Уже з понеділка гвардійців розпочнуть готувати за спеціальностями.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ Збройних сил України.

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