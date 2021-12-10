Східноєвропейських членів НАТО розлютила ідея Байдена провести саміт із Росією, – Bloomberg

Вони остерігаються, що їх можуть не запросити за стіл перемовин, хоча саме схід Європи перебуває під більшою загрозою від РФ.

Країни Східної Європи критично поставилися до ідеї президента США Джо Байдена провести саміт між Росією та низкою країн НАТО для обговорення стягування військ до українських кордонів.

Одну з країн така пропозиція розлютила, а її уряд вимагає негайних пояснень щодо того, що саме входить у плани Байдена. Про це пише Bloomberg із посиланням на дипломата, який говорив на умовах анонімності.

Інше джерело в дипломатичних колах було більш конкретним у поясненнях. Пострадянські країни на сході Європи опинилися на передовій проти агресії Росії і занепокоєні через те, до яких поступок можуть призвести перемовини з точки зору політичних гарантій та стримування свободи дій у НАТО.

"Росії за жодних обставин не можна давати права голосу в тому, хто може чи не може бути членом НАТО", – відкрито заявила премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас на брифінгу в четвер.

Російський президент, як відомо, раніше запросив юридичних гарантій того, що НАТО не прийме у свій склад Україну чи інші держави на сході.

Байден раніше анонсував, що до 10 грудня сподівається оголосити про проведення зустрічі за участі щонайменше "чотирьох ключових союзників по НАТО". Це роздратувало Балтію, оскільки постало питання, хто не увійшов до цього списку чотирьох. Країни вважають, що більш ймовірно на цьому саміті віддадуть перевагу західноєвропейським союзникам США, а не східноєвропейським, яким Росія загрожує потенційно набагато більше.

Зазначається також, що ідея Байдена про перемовини декяими країнами розглядається як дипломатична поступка Росії. За словами чиновників цих держав, такі перемовини можуть дати шанс президенту РФ Володимиру Путіну для тактики "розділяй і володарюй", вбити клин між США і Європою чи навіть між європейськими членами НАТО.

Цю ідею про саміт назвав розчаровуючою і голова комітету з іноземних справ в парламенті Естонії Марко Міхкельсон. Він закликав заблокувати цю зустріч або розширити її для участі членів східного флангу Альянсу. Він вважає, що будь-які перемовини повинні стосуватися тільки забезпечення територіальної цілісності України та усунення військових загроз із боку Росії.

Водночас один із чиновників НАТО повідомив Bloomberg, що перемовини з РФ є частиною двусторонньої політики діалогу щодо цієї країни.

Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байден говорив із російським колегою Володимиром Путіним. Напередодні цієї зустрічі та зразу після неї він мав перемовини із країнами "Квінт" – Німеччиною, Францією, Великобританією та Італією.

З президентом України Байден поговорив тільки 9 грудня. У цей же день він зідзвонився з главами країн "Бухарестської девʼятки" – Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Байден наголосив на зобов’язанні США продовжувати консультації та координацію з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами, та "разом працювати над деескалацією нинішньої кризи шляхом стримування, оборони та діалогу".