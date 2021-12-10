Президент повідомив, що Україна є лідером демократичних перетворень у регіоні.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальному саміті за демократію, ініційованому Президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

У відеовиступі Зеленський подякував президентові США за ініціативу щодо проведення саміту, присвяченого боротьбі з корупцією, захисту прав людини та протидії авторитаризму.

Глава держави також наголосив, що незалежність, свобода та демократія є частиною ДНК українців, і нагадав історію становлення України як незалежної держави, зокрема розповів про проведення 1 грудня 1991 року Всеукраїнського референдуму щодо незалежності України.

За словами Зеленського, Україна є лідером демократичних перетворень у регіоні. Глава держави розповів про низку важливих та успішних кроків на цьому шляху, згадавши,зокрема, про ухвалення закону про деолігархізацію, завершення реформи децентралізації.

За словами президента, гарантовані, захищені права людини є основою успішної та прогресивної країни, тож наша держава й надалі упевнено рухатиметься вперед на цьому шляху.

Очільник держави також наголосив, що Україна досягла суттєвого прогресу в розбудові власних демократичних інституцій і є надійним партнером для всіх, хто готовий ставати на захист демократії та свободи у світі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 9 грудня відкрив перший міжнародний Саміт за демократію, участь у якому беруть лідери різних країн, зокрема і президент Володимир Зеленський. Загалом серед учасників – понад 100 держав. Росію та Китай не запрошували.