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Англійський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США

Засновнику WikiLeaks загрожує тюремне ув'язнення.

Англійський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США
Фото: EPA/UPG

Високий суд Англії та Уельсу дозволив видати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США, де його розшукують за публікацію секретних документів.

Про це повідомляє Sky News.

У січні 2021 року суд першої інстанції постановив, що Ассанжа не можна екстрадувати, але апеляційна інстанція скасувала це рішення.

Джуліан Ассанж перебуває під вартою у Великій Британії, його тримають у в'язниці Белмарш. У травні 2019 року американське Міністерство юстиції висунуло проти Ассанжа низку звинувачень, пов'язаних з оприлюдненням секретних документів Державного департаменту. У США Ассанжу загрожує до 175 років ув'язнення.

За даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу (згодом змінив стать і став Челсі Меннінг) отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку і Афганістані. В результаті публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів.

У 2012 році Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, він вважав, що Швеція може екстрадувати його у США. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування щодо творця WikiLeaks.

У квітні 2019 року поліція Лондона заарештувала Ассанжа після тго, як влада Еквадору відмовилися надавати йому політичний притулок. Йому пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року за неявку на судове засідання за повісткою.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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