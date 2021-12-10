Сенат США ухвалив законопроєкт, який спрощує підвищення ліміту держборгу

Сенат США у четвер, 9 грудня, ухвалив законопроєкт, яке спрощує підвищення ліміту державного боргу.

Як повідомляє Reuters, за це рішення проголосували 59 сенаторів, в тому числі 10 республіканців на чолі з їхнім лідером Мітчем Макконнелом. Палата представників підтримала законопроєкт ще у середу, але там за нього проголосував тільки один республіканець.

Макконнел пояснив, що підтримує це рішення в інтересах держави, оскільки воно дозволить уникнути дефолту.

"Потрібно розуміти, що мова йде про борг, накопичений обома партіями. Тому я радий, що ми змогли спростити цей процес за участі представників обох партій, що дозволить уникнути непотрібного та катастрофічного дефолту. Це було двопартійне рішення, і я сподіваюся, що їх може бути більше", - заявив після голосування лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Після того як президент США Джо Байден підпише цей процедурний законопроєкт, Конгрес зможе проголосувати власне за підвищення ліміту державного боргу. Голосування в Палаті представників та Сенаті мають відбутися не пізніше вівторка. Міністр фінансів США Джанет Йеллен раніше заявила, що рішення щодо державного боргу потрібно ухвалити до середи, 15 грудня.

Ліміт державного боргу США встановлений на рівні 28,9 трлн доларів.

Якщо його не підняти, США можуть зіткнутися з першим в історії дефолтом, що може потенційно дестабілізувати світові ринки.

Нагадаємо, що минулого тижня Сенат відклав до середини лютого загрозу "шатдауну" уряду США.