Зеленський відповів на петицію про вимогу вказувати джерела фінансування проєктів "Великого будівництва"

Президентом було запропоновано створити окремий онлайн-ресурс, на якому висвітлюватимуться обсяги та джерела використання коштів.

В Україні може бути створено онлайн-ресурс, де буде висвітлено інформацію про джерела, обсяги та порядок фінансування робіт на об’єктах, включених до програми «Велике будівництво».

З такою пропозицією виступив Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію, що вимагає вказувати фразу «за кошти платників податкiв» на ycix інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштiв.

«З моменту мого вступу на пост президента України у 2019 році було активізовано роботу з максимально ефективного використання коштів платників податків, зокрема у сферах, що дають найбільший мультиплікаційний ефект для національної економіки», - написав глава держави.

Зеленський наголосив, що велику роль у цьому відіграє ініційована ним програма «Велике будівництво», у рамках якої здійснюється масштабне оновлення інфраструктури. За 2020 – 2021 роки було оновлено понад 13 тис. кілометрів доріг, 560 мостів, побудовано або відремонтовано майже 400 шкіл та садочків, 25 басейнів, 193 стадіони, 201 приймальне відділення та 600 сільських амбулаторій.

За словами Президента, завдяки таким масштабним державним інвестиціям в інфраструктуру у 2020 році Україна вперше за всю історію незалежності змогла стримати спад економіки у період рецесії на рівні нижче середнього порівняно з ключовими торговельними партнерами.

«Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю», - зазначив Зеленський.

Глава держави підтримав пропозицію щодо забезпечення ширшого висвітлення інформації про фінансування об’єктів «Великого будівництва».

Зокрема, президентом було запропоновано створити окремий онлайн-ресурс, на якому висвітлюватимуться обсяги та джерела використання коштів у цілях реалізації проєктів «Великого будівництва», а також розмістити посилання на нього на всіх інформаційних матеріалах програми.

«Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні», - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував створення національного українського перевізника "Українські національні авіалінії" - Ukrainian national airlines (UNA).