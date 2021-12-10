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Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну, Зеленський відповів

Зоран Міланович побоюється, що візит прем'єра погіршить відносини між Хорватією та РФ.

Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну, Зеленський відповів
Фото: facebook.com/ZoranMilanovic

Президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Росією, назвавши його "шарлатанством".

Як пише Vecernji List, Міланович висловив занепокоєння з приводу можливого погіршення відносин між Хорватією та РФ через цей візит.

"Я маю симпатію до України, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченної любові? Бо Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські солдати туди не втечуть", - сказав Міланович.

Він також задався питанням, "чи це зовнішня політика Хорватії". "Це страшенно серйозні речі. Для мене це просто шарлатанство", – сказав президент і закликав українців не ображатися.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю заяву хорватського колеги.

"Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович приїжджав до України з дводенним візитом. Під час його перебування у Києві сторони підписал п’ять спільних документів з Хорватією. Серед іншого, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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