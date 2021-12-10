72% українців вважають Росію ворожою державою, 48% - Білорусь

Українці вважають, що Росія та Білорусь є ворожими країнами по відношенню до України. З такою думкою погоджуються 72% та 48% респондентів, які взяли участь у свіжому соцопитуванні групи "Рейтинг".

Якщо Росія давно має статус ворога в Україні, то ставлення українців до Білорусі різко змінилося протягом останніх місяців. Кількість респондентів, які вважають її ворожою, збільшилось більш ніж удвічі з квітня 2021 року.

Найбільшими союзниками України учасники опитування назвали Канаду, Литву, Польщу, Великобританію та США.

Протягом останніх місяців відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів, воно проводилось 6-8 грудня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

Нагадаємо, що у вересні "Рейтинг" зафіксував різке погіршення ставлення українців до Олександра Лукашенка. Ще два роки тому Лукашенко був одним з найбільш улюблених зарубіжних лідерів в Україні, але зараз поступово наближається до свого союзника Володимира Путіна.