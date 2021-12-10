Більшість українців виступають за перегляд Мінських угод та підписання нових.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилось 6-8 грудня.
На запитання, яким чином Україна повинна діяти щодо виконання Мінських угод, 54% респондентів заявили про необхідність переглянути їх та підписати нові.
21% учасників опитування заявили, що Україна має вийти з переговорного процесу та приймати рішення без участі міжнародних посередників, і тільки 12% сказали, що Україна повинна повністю виконати всі поставлені вимоги.
Серед варіантів формату переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі відносна більшість (45%) підтримують ідею розширення "нормандського формату", із залученням до нього США та Великобританії.
21% виступають за прямі переговори з Росією, 12% - за переговори з представниками "ДНР" та "ЛНР" і лише 11% - за те, щоб "нормандський" формат у своєму звичайному складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина) залишився майданчиком для переговорів.
Прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) вважають прийнятними 56%, 41% - проти.
46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж - проти.
В опитуванні взяли участь 2500 респондентів, воно проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.
Нагадаємо, що Росія неодноразово виступала проти перегляду Мінських угод.