Тільки 12% сказали, що Україна повинна повністю виконати всі поставлені вимоги.

Більшість українців виступають за перегляд Мінських угод та підписання нових.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилось 6-8 грудня.

На запитання, яким чином Україна повинна діяти щодо виконання Мінських угод, 54% респондентів заявили про необхідність переглянути їх та підписати нові.

21% учасників опитування заявили, що Україна має вийти з переговорного процесу та приймати рішення без участі міжнародних посередників, і тільки 12% сказали, що Україна повинна повністю виконати всі поставлені вимоги.

Фото: ratinggroup.ua

Серед варіантів формату переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі відносна більшість (45%) підтримують ідею розширення "нормандського формату", із залученням до нього США та Великобританії.

21% виступають за прямі переговори з Росією, 12% - за переговори з представниками "ДНР" та "ЛНР" і лише 11% - за те, щоб "нормандський" формат у своєму звичайному складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина) залишився майданчиком для переговорів.

Фото: ratinggroup.ua

Прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) вважають прийнятними 56%, 41% - проти.

46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж - проти.

Фото: ratinggroup.ua

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів, воно проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

Нагадаємо, що Росія неодноразово виступала проти перегляду Мінських угод.