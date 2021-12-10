Окупаційні війська шість разів відкривали вогонь на Донбасі

Двох військовослужбовців поранено, вони в лікарні.

Упродовж минулої доби, 9 грудня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У напрямку Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Новомихайлівки стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У бік Причепилівки двічі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм і гранатомети різних систем.

Неподалік Південного противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. А в районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм.

Унаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – тяжкий, іншого - задовільний.

Станом на 7 годину ранку 10 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, Україна пропонує вжити 10 конкретних кроків, включаючи нове різдвяне перемир’я, з метою виходу з глухого кута в переговорах про врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту на сході України.