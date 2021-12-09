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ВАКС заочно арештував одеського бізнес-магната Галантерника

Запобіжний захід бізнесмену обрали 9 грудня.

ВАКС заочно арештував одеського бізнес-магната Галантерника
Фото: mvs.gov.ua

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого підозрюють у очоленні злочинної організації, яка завдала збитків на 689 млн грн.

Про це "Українській правді" повідомили в пресслужбах ВАКС та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації коштів, якому, зокрема, інкримінується створення злочинної організації", - розповів співрозмовник.

Зазначається, що запобіжний захід бізнесмену обрали 9 грудня у ВАКС.

Слідство вважає Галантерника організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси. У цій справі фігурує також мер Одеси Геннадій Труханов.

Галантерник володіє в Одесі частками у ринках "Привоз", "7-й кілометр", торгово-розважальних центрах City Center, City Center "Котовський", Аркадія Сіті і бутик-готель "De Paris". Більшість часу бізнесмен живе в Лондоні, де мешкає його родиина.

6 жовтня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала п'ять підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – Труханову, Галантернику, а також експрокурору Одеської області Олегу Жученку.

2 листопада НАБУ оголосило Галантерника в міжнародний розшук. А 10 листопада ВАКС дозволив щодо нього заочне розслідуваня.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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