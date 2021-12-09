Конструктори LEGO цікаві історії та факти

Конструктор ЛЕГО – це улюблена іграшка хлопчиків і дівчаток з різних країн.

Пропонуємо короткий огляд цікавих фактів про історію цієї марки, а також про набори, які входять в її каталог:

Засновник компанії LEGO Group. Ним став датський тесляр Оле Кирк Кристиансен. Йому належав невеликий столярний цех, склад і магазин. У 1932 році Оле став вдівцем. Доходи від продажів падають і щоб прогодувати чотирьох синів, він відкриває нову компанію для виготовлення різних побутових предметів з дерева (прасувальні дошки, сходи, меблі).

Новий напрям діяльності. Жорстка конкуренція і економічна криза примушують шукати нові форми. Кирк почав виготовляти дерев'яні іграшки – кубики, паровозики, трактори, автомобілі.

Перехід на пластик. У другій половині 40-х компанія несподівано змінила асортимент і почала випускати набори для конструювання, які складалися з пластикової цегли. Цьому передувала важлива подія. З Великобританії за замовленням компанії доставлена спеціальна формувальна машина, а до неї додавалися зразки – пластикова цегла для конструювання. Ці елементи були запатентовані англійським підприємцем і винахідником Хіларі Фишером Пейджем. Саме вони стали основою для перших конструкторів цього бренду. З часом базовий варіант був удосконалений (ліквідовані бічні розрізи, згладжені елементи, що виступають). Тільки на початку 80-х LEGO офіційно придбала права на використання будівельних елементів, придуманих Пейджем.

Слава та визнання. Перший значний успіх приходить до компанії на початку 50-х. Тепер в каталозі ЛЕГО представлені набори з різною тематичною спрямованістю. Комплекти з пластика повністю витісняють дерев'яні іграшки. Після пожежі в 1960 році, їх виробництво вже не поновлюється.

Фірмові міні-фігурки. Вони увійшли до наборів цього бренду в 70-і. Це дозволило різноманітити сюжетно-рольові ігри, основним елементом яких була зібрана за схемою, що додається, конструкція. Спочатку було вирішено, що усі вони матимуть жовтий колір обличчя, який на думку виготівника більшою мірою відповідає цветотипу різних націй і народностей. Але після випуску фігурки пірата від цієї норми почали поступово відходити. Жіноча модель зазнала немало перетворень, але врешті-решт її нижня частина(ноги) нічим не відрізняється від фігурок, які зображують чоловіків.