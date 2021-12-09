Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити

З 19 грудня усі українці, які отримали дві дози будь-якої вакцини, зможуть у додатку “Дія” одержати тисячу гривень. У додатку обов'язково повинен бути підвантажено сертифікат про вакцинацію. З комп'ютера отримати свою тисячу не вдасться, повідомили на присвяченому програмі "єПідтримка" брифінгу.

За даними Мінцифри, кількість тих, хто отримав два щеплення та зареєстрований у “Дії”, складає 7,6 мільйонів осіб. Загалом же в Україні понад 11,8 мільйонів людей, які пройшли повний курс вакцинації.

Щоб не було проблем з серверами “Дії” 19 грудня, у Мінцифри радять тим, хто ще не має додатку, завантажити його та зареєструватись. Також, починаючи з 13 грудня, у Apple Store та Play Market необхідно оновити додаток, щоб функція отримання тисячі гривень з'явилася у застосунку на вашому смартфоні.

Отримати гроші можна буде у розділі “Дії” “Послуги”. На вибір будуть запропоновані банки, де можна оформити банківську картку. На початку таких банків буде п’ять. Це Монобанк, ПриватБанк, А-Банк, Альфа Банк та Ощадбанк. До кінця грудня додадуть ще чотири банки.

Як переконують у Мінцифри, отримати віртуальну картку у банку можна буде в один клік. Після цього її можна додати у Wollet чи у Google Pay для розрахунку зі смартфона. Також у банку можна отримати фізичну карту – копію віртуальної, але нею можна лише розраховуватись, знімати з неї кошти у банкоматі не вийде.

Тим, у кого немає смартфону чи функції безконтактних платежів, треба звертатись у банки та самим отримувати віртуальну катрку. Але щоб отримати на неї гроші, все одно треба заходити в “Дію”. Отримати віртуальну картку можна безкоштовно.

З самої карти не можна знімати гроші та переводити їх на іншу картку. За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ініціатива виплати тисячі гривень запустила конкуренцію у банківському секторі. За його інформацією, деякі банки навіть готові надавати кешбек.

Після реєстрації в “Дії” та отримання віртуальної картки гроші на неї прийдуть протягом двох днів. Витратити їх можна буде протягом чотирьох місяців з моменту подачі заявки. Програма діятиме до кінця 2022 року.

На що можна витратити

Як вже було анонсовано раніше, витратити тисячу можна на кінотеатри, театри, спортивні зали, концерти, книжки, авіа та залізничні квитки.

Переліку з назвами закладів чи особливого реєстру не буде. Виплати будуть здійснюватись за МСС-кодами. Кожний напрямок бізнесу в Україні має власний МСС-код. Він надається підприємцям при реєстрації та встановленні платіжного терміналу. Для кожної компанії цей код індивідуальний.

Також ці коди надають на окремі види бізнесу: кінотеатрів, літературних магазинів, авіаквитків, залізничного транспорту, спортивних залів тощо. Тому цю тисячу можна буде витратити лише на підприємства, що мають у себе платіжні термінали з такими МСС-кодами.

Крім того, запрацює сайт із назвами закладів, де можна розрахуватись тисячею за вакцинацію.