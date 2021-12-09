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СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)

Експертиза щодо тіла завершилася минулого тижня.

СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Тарас Позняков

Служба безпеки України відшукала останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.

Про це повідомляє Українська правда, інформацію також підтвердили в СБУ. За словами речника Служби безпеки України Артема Дехтяренка, ескпертиза, яка підтвердила, що тіло належить Познякову, завершилася минулого тижня.

"Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства", – повідомили в СБУ.

Де було знайдено тіло – офіційно не повідомляють. Джерела LB.ua зазначили, що для пошукових робіт тіла була залучена важка техніка. Розшук місця поховання ускладнювався змінами рельєфу, зокрема через проведення будівельних робіт і створення стихійних сміттєзвалищ. 

Пошук місця поховання
Фото: Надано джерелами
Пошук місця поховання

За свідченнями співбесідників видання, убивство трапилося на дорозі "Київ-Житомир", між селищами Бузова і Гурівщина. Стріляв із пістолета у Познякова, за словами джерел, Луан Кінгісепп – пасажир, який зареєструвався в BlaBlaCar під своїм акаунтом і фейковим акаунтом жінки. Потім він разом зі співучасником злочину Голубом закопав тіло і знищив засоби звʼязку убитого. 

Нагадаємо, Тарас Позняков 4 квітня 2016 року власним авто виїхав зі Львова у напрямку столиці. Зв'язок з ним пропав за 25 км від столиці в районі села Бобриця. Востаннє камери зафіксували Познякова на заправці.

Через кілька днів автомобіль Познякова знайшли в гаражному кооперативі під Києвом.

Поліція почала розслідування за статтею "умисне вбивство", а двох підозрюваних – 36-річного Дмитра Голуба, жителя Чернівців, і 25-річного Луана Кінгісеппа, громадянина Росії, оголосили в розшук.

Колишній боєць "Правого сектору" Голуб з позивним "Тоф" був заарештований у 2016 році. Під час обшуку у справі про незаконне зберігання вогнепальної зброї правоохоронці знайшли в нього ноутбук, на якому виявили його реєстрацію на сайті BlaBlaCar і листування з Позняковим.

Наприкінці травня 2019 року Голуба засудили до довічного ув'язнення. Суд визнав його винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, викраденні автомобіля і вбивстві.

Другий підозрюваний у справі про вбивство Познякова – громадянин РФ Луан Кінгісепп на прізвисько "Лука" – загинув у вибуху у київській квартирі у березні 2019 року. Причиною вибуху назвали необережне поводження з саморобним вибуховим пристроєм.

7 грудня 2021 року Верховний Суд підтвердив вирок Дмитрові Голубу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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