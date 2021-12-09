Біля української полярної станції "Академік Вернадський" народилися перші малюки пінгвінів. Один - на мисі Марина, поблизу станції, а інший – на мисі Пінгвін Поінт.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Про це повідомляють українські полярники на сторінці станції у фейсбуці.

Вони розповіли, що перший місяць дитинчата залишатимуться в гнізді: там їх будуть гріти, годувати та охороняти батьки. До речі, як і в ситуації з висиджуванням яєць, пара пінгвінів робить це по черзі. Доки хтось один сидить на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються.

"Зараз малята дуже смішні та незграбні, й замість звичного нам чорно-білого пір'я вкриті сірим пушком. Десь за місяць вони почнуть линяти й змінювати наряд, а також полишатимуть гнізда та збиратимуться в "ясла". У цей час обоє батьків зможуть одночасно ходити в океан за крилем і продовжуватимуть годувати дітей. Цікаво, що вони безпомилково знаходять в “яслах” своїх "нащадків" і діляться їжею лише з ними. Тільки після закінчення линьки пінгвіненята (які на той час вже будуть завбільшки з батьків) вчитимуться плавати в океані й самостійно добувати собі їжу", – розповіли полярники.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Вони нагадали, що найпоширенішим видом пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" є субантарктичний пінгвін, або дженту: влітку їх тут може бути до 4 тис. Саме про цей вид йдеться у дописі.

Останніми тижнями на острові трималося до 3 700 дженту. Через постійні хуртовини їхні гнізда періодично засипає снігом, але вони до цього пристосовані.

"Цього року пінгвіни досить рано почали гніздувати біля станції. Перші яйця вони відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Тож відповідно й малята з'явилися раніше, ніж зазвичай", – зазначили українські полярники.

Вони додали, що торік перші пінгвіни вилупилися 19 грудня – якраз до Дня святого Миколая.