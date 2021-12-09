У ньому є перелік людей, які могли бути на святкуванні.

"Українська правда" оприлюднила другу частину розслідування, яке стосується святкування Дня народження очільника Офісу президента Андрія Єрмака у державній резиденції Синьогора у Закарпатті. Видання також оприлюднило список людей, які могли бути на святкуванні.

Відео під назвою "Святкування в Синьогорі, якого “не було”. Про яких гостей ювілею не розповіли Єрмак і Зеленський?" оприлюднене на YouTube-каналі видання.

У виданні нагадали, що першу частину розслідування оприлюднили два тижні тому.

"Зазвичай Офіс президента або президент на резонансні розслідування про себе реагують доволі однаково: все спростовують і звинувачують журналістів у публікації неправдивої інформації. Це легко зробити дочекавшись публікації і побачивши докази, якими оперують журналісти. І що найважливіше - яких доказів не вистачає. Тому цього разу ми вирішили опублікувати не всю інформацію, не всі докази одразу. Опублікували лише частину і зачекали, поки всі сторони нададуть свої пояснення. І от зараз коли і президент Зеленський і Андрій Єрмак сказали достатньо, ми публікуємо другу частину нашого розслідування. З нього ви зможете зробити висновки наскільки слова перших осіб держави відповідають дійсності. І про кого з гостей президент не розповів", - йдеться у інформації до відео.

У розслідуванні зазначається, що у день народження Єрмака до Ужгороду приватним бортом прилетів Карл Контрус - громадянин Австрії, співвласник українського заводу "Трансмаш". В Україні бізнес Контруса отримує державні підряди, зокрема на ремонт залізниці.

Іншим літаком, який належить структурам Ігоря Коломойського, прилетів бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії “Квартал-95” Тімур Міндич з родиною.

Журналісти УП направили запит до Офісу президента, у якому запитали, чи були Карл Контрус та Тімур Міндич на святкуванні ювілею Єрмака у державній резиденції Синьогора. У Офісі президента назвали поставлені питання некоректними і зазначили, що вже надали вичерпну інформацію з цієї теми.

Нагадаємо, 24 листопада УП оприлюднила матеріал про те, що президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі. Гостей до резиденції в Карпатах доставляли за допомогою гелікоптерів ДСНС.

У Офісі президента зазначили, що у п'ятницю Зеленський працював у Києві. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю він був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

У відомстві також наголосили, що користування резиденцією в Гуті протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, "відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами".

Єрмак заявив, що чотириденного святкування не було і ніякі літаки не використовувались.

Він також сказав, що День народження святкував фактично вночі, коли приїхав до мами.