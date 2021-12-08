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У в'язницях ОРДЛО бойовики утримують 30 жінок, - омбудсман

Омбудсман звернулася до голови місії МКЧХ попросила її здійснити візит до СІЗО Донецька.

У в'язницях ОРДЛО бойовики утримують 30 жінок, - омбудсман
Фото: Макс Левин

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що у в'язницях на тимчасово непідконтрольній  території Донбасу утримуються 30 жінок.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Наразі у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок, де зазнають катувань та неналежного поводження. П'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям. Наголошую на необхідності тиску на країну-окупанта Росію задля дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України та негайного їх звільнення", - наголосила Денісова.

Вона також зазначила, що вже пів року незаконно утримується у полоні "ДНР" громадянка України, вчителька фізики Наталія Шило, яку підозрюють у нібито "шпигунстві на користь України".

Жінку було затримано в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір. Лише через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти. Наразі вона перебуває у СІЗО-5 м. Донецька.

Наталія Шило - корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації переїхала до Харкова, де працювала у школі та стала лауреатом міського конкурсу "Учитель року – 2018" у номінації "Фізика". Згодом Наталія переїхала до Києва.

Омбудсман Денісова звернулася до голови місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт і попросила її здійснити візит до СІЗО-5 для перевірки додержання прав Наталії Шило та інших утримуваних осіб.

Нагадаємо, у листопаді в Києві затримали воєнного злочинця, який катував людей в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку, терориста на прізвисько "Палич" Дениса Куликовського.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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