Поліцейські Києва перевіряють заяву про знущання з тварини в одному з тату-салонів, працівники якого виклали в соцмережі фото з прив’язаною свинею і заявили, що готуються зробити їй татуювання.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Заява надійшла до Деснянського управління. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

"Попередньо правоохоронці встановили, що працівники закладу для реклами привезли свиню до салону та зробили фото, на якому нібито хочуть зробити тварині татуювання, а далі повернули тварину власникові. Щоб з’ясувати, чи дії співробітників салону не завдали тварині ушкоджень, поліцейські внесли відомості про подію у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу (жорстоке поводження з тваринами)", - йдеться в повідомленні поліції.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Триває досудове розслідування.

Про інцидент у поліцію повідомили зоозахисники з UA Animals в Instagram, які опублікували фото.

"Ми одразу ж відреагували - звернулися в @tattoo.lamarch.kiev з попередженням щодо юридичної відповідальності за подібні дії. Згідно з законом, це кримінальне правопорушення за 3 ст. 299 Кримінального кодексу України, тож ми склали заяву в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Після розголосу сторінка салону в Instagram тепер недоступна для перегляду, а в профілі написано: "Зоозахисників не приймаємо".

Нагадаємо, раніше правоохоронці нагадали алгоритм дій для свідків жорстокого поводження з тваринами. Насамперед потрібно зафіксувати жорстоке поводження з тваринами – зняти фото чи відео. Далі – по максимуму знайти свідків, взяти їхні контактні дані, дізнатися контактні дані власника тварини. Наступний крок – звернутися із заявою в поліцію щодо жорстокого поводження з твариною. В заяві вказати, хто є власником тварини. До заяви потрібно долучити фото, відеозйомку, контактні дані свідків.