Колишня суддя з Херсонщини отримала 5,5 років позбавлення волі за хабар

Жінку затримали три роки тому під час отримання 5 тисяч гривень.

Вищий антикорупційний суд визнав винною в одержанні неправомірної вигоди колишню суддю Каланчацького райсуду Херсонської області Олену Живцову та засудив її до 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Детективи НАБУ затримали суддю Живцову у квітні 2018 року затримали під час отримання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди.

"В рамках досудового розслідування встановлено, що у квітні 2018 року голова суду запропонувала порушнику надати їй 5 тис. гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови – «погрожувала» притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі від 16 тис. гривень до 32 тис. гривень. Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження", - повідомила САП.

Колегія ВАКС визнала суддю винною за ч. 3 ст. 368 КК України та призначила їй покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений протягом 30 днів до апеляційної палати ВАКС.

Живцова була суддею Каланчацького районного суду з лютого 2010 року.

На сайті ВРП повідомляється, що її звільнили 26 листопада 2020 року у зв'язку з притягненням до дисицплінарної відповідальності.