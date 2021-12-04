Посли G7 привітали початок роботи Етичної ради

Вони закликали надати цьому органу необхідну підтримку.

Посли "Великої сімки" (G7) привітали початок роботи з 1 грудня Етичної ради при Вищій раді правосуддя.

Про це у Твіттері пише група G7AmbReformUA.

“Ми з нетерпінням очікуємо, що цей спільний українсько-міжнародний орган рухамиться вперед у свої важливій роботі щодо реформування ВРП”, – йдеться у повідомленні.

Посли підкреслили свою відданість підтримці Етичної ради при ВПР і Відбірковій комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

“Ми закликаємо всі українські зацікавлені сторони надати цим органам повну підтримку”, – зазначили посли.

Нагадаємо, формування першого складу Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність членів Вищої ради правосуддя, завершилося 8 листопада. До неї увійшли троє членів від міжнародних організацій та троє – від Ради суддів.

Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності чинних членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), обраних чи призначених на посаду до серпня 2021 року.