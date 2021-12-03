Обвинуваченого у рекордному хабарі від Злочевського ВАКС відпустив за кордон на хокей

Колишнього менеджера Burisma Group Андрія Кічу відпустили у Польщу судити міжнародний хокейний матч. Він є одним із обвинувачених у справі про рекордний хабар колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Дозвіл виїхати за кордон Кічі вчергове надала судова колегія Вищого антикорупційного суду у складі Лесі Федорак, Ігоря Строгого під головуванням Віктора Маслова.

Про це інформує кореспондент LB.ua із приміщення суду.

З 14-го по 20 грудня обвинувачений покине Україну для участі в турнірі.

У червні 2020 року за ексдиректора з правових питань компанії Burisma Group Андрія Кічу було внесено заставу у понад 40 млн грн. Цей запобіжний захід чинний до 20 грудня. Прокурор клопотатиме про його продовження.

Кіча - міжнародний хокейний арбітр. Нагадаємо, що 21 жовтня ВАКС його вже відпускав в Угорщину для суддівства хокейного матчу. Він не порушив покладені на нього обов’язки та повернувся. Також відомо, що він не пропустив жодного судового засідання, які призначались заздалегідь.

Цього разу під час суддівства міжнародного чемпіонату рефері отримують бали, які впливають на їх світовий рейтинг.

“З урахуванням ситуації, це важливе покращення мого матеріального стану”, - додав підозрюваний.

Водночас, прокурор САП Андрій Перов заперечував проти надання дозволу виїхати за кордон: “Мають бути виключні обставини. Є запрошення взяти участь, але немає відомостей, що присутність Кічі обов'язкова. Необхідність покинути Україну, коли мають продовжуватись строки дії обов'язків, може негативно вплинути на хід кримінального провадження”.

Проте, обвинувачений переконав суд, що змагання з хокею статусні та співмірні з поєдинком в Угорщині. За його словами, якщо не прийме участь цього разу, то втратить і кваліфікацію, і категорію, і не буде запрошеним на чемпіонат світу.

Як наслідок, Кічі дозволили поїхати на визначений час з України. Мотиви для задоволення клопотання тотожні. Між іншим, суд врахував, що його участь у турнірах впливає на імідж України.

“Дозвіл не впливає на графік засідань, які були завчасно визначені, а тому не перешкоджає руху провадження”, - резюмував головуючий Віктор Маслов.

Додамо, що також сьогодні в засіданні прокурор САП зокрема долучив первинні документи, які розкривають рух кримінального провадження. Стадія долучення та дослідження доказів сторони обвинувачення триває.

Нагадаємо, 17 серпня ВАКС заочно арештував Миколу Злочевського, якого підозрюють в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.

12 червня детективи НАБУ задокументували факт спроби давання хабара керівництву бюро та керівнику САП Назару Холодницькому у розмірі $6 млн. Трьох осіб затримали.

Хабар давали за закриття справи щодо ексміністра екології Миколи Злочевського.