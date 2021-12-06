Янукович втратив надію на перегляд вироку за державну зраду

Колишній президент Віктор Янукович відкликав адвокатів, які представляли його інтереси у Верховному Суді, де розглядається касація на вирок Оболонського суду від 2019 року у справі про державну зраду. Янукович вважає, що Верховний Суд налаштований до нього упереджено і його рішення наперед зрозуміле.

Про це повідомив адвокат Віталій Сердюк.

"Останні засідання чітко продемонстрували бажання суддів Верховного Суду якнайшвидше ухвалити рішення. Усі доводи, клопотання, подані адвокатами документи зустрічалися судом відмовою без законних підстав. Суддя Микола Мазур, йдучи до Верховного Суду, фактично мріяв засудити Януковича. І у Верховному Суді, як і в Оболонському райсуді та Київському апеляційному суді, справу було розписано на упереджених суддів з особистою ворожістю", - заявив адвокат Сердюк в фейсбуці.

За його словами, команда захисників Януковича зосередиться над судовими справами, пов'язаними з подіями на Майдані, та роботі в міжнародних інституціях, зокрема Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. При цьому Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).

Януковичу інкримінували те, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території Росії, він здійснив державну зраду, звернувшись із письмовою заявою до президента РФ Володимира Путіна з проханням використати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів державної власності на суму понад 1,080 трлн гривень.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду.