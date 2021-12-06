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СБУ розшукує свідків воєнних злочинів керівника донецької терористичної вʼязниці "Ізоляція"

Потерпілі від його дій можуть звернутися до Головного слідчого управління. 

СБУ розшукує свідків воєнних злочинів керівника донецької терористичної вʼязниці "Ізоляція"
Куликовський
Фото: Вчасно

Служба безпеки України закликає звертатися до правоохоронців людей, які постраждали від катувань керівника терористичної вʼязниці "Ізоляція" Дениса Куликовського ("Палича"). 

Слідчі органи безпеки встановлюють усіх потерпілих, які постраждали від його дій, повідомили в пресслужбі СБУ.

Потерпілі від катувань Куликовського можуть звернутися до Головного слідчого управління СБУ за телефонами:

  • (044) 255-50-69,
  • (093) 458-06-77 (з використанням месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Куликовський – один із колишніх ватажків "ДНР", який керував донецькою катівнею "Ізоляція", облаштованою на території артплатформи на базі колишнього заводу. Саме туди терористи звозили незаконно затриманих українців. За вказівками Куликовського на вʼязнів чинили психологічний та фізичний тиск. 

Крім цього, за даними слідства, "Палич" особисто катував людей. 

Він був затриманий під час спецоперації у Києві восени 2021 року. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 1 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 149 (одержання та переховування людини з метою експлуатації з використанням примусу та іншої залежності потерпілого, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання "Палич" дав свідчення українським правоохоронцям. Він розповів, як в "Ізоляції" під наглядом російських ФСБівців вибивали свідчення з людей і як катували тих, хто відмовлявся давати "правильні покази". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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