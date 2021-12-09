Двоє військових отримали поранення на Донбасі

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, три з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Новомихайлівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем. Неподалік Південного противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Їм було надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох поранених – середньої тяжкості.

"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 8 грудня, у зоні операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.