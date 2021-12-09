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Кабмін запропонував ввести штрафи за публічне заперечення російської агресії та окупації

У випадку ухвалення закон стосуватиметься політичних діячів.

Кабмін запропонував ввести штрафи за публічне заперечення російської агресії та окупації
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив два законопроєкти, якими пропонується ввести штрафи за публічне заперечення російської агресії та окупації українських територій.

"Сьогодні ми підтримали два законопроєкти, які стосуються національної безпеки нашої держави. Вони передбачають зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії РФ проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій. Закон стосуватиметься саме політичних діячів", - цитує прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його пресслужба.

Уряд пропонує внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення нову статтю 173-5 під назвою "Публічне заперечення збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та міста Севастополя, спроб РФ легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої території України".

Покаранням за таке правопорушення буде штраф в розмірі в 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисячі гривень).

Воно стосуватиметься тільки національних та іноземних публічних діяч, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та політично значущих областей.

Нагадаємо, що законопроєкти уряду були анонсовані через кілька днів після того, як мер Полтави Олександр Мамай заявив, що на Донбасі йде війна між "братами", а не з російськими загарбниками.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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