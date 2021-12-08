Запроваджені Радою національної безпеки та оборони санкції щодо контрабандистів не вплинули на збільшення надходжень від Митної служби.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю nv.ua.

"У будь-якому разі санкції мають свій ефект і впливають на діяльність тих людей, які займаються незаконними діями. Проте сказати, що є фіскальний ефект, я поки що не можу", – сказав Марченко.

У цьому контексті він констатував, що Митна служба "недопрацьовує".

"Нічого не змінилося. Є останні дані. Давайте порівняємо обсяг імпорту, фактичний у доларах США та надходження до бюджету. У нас співвідношення за жовтень 25%. У жовтні минулого року було 28%. Далі вересень 26,3, вересень 2020 – 27,3. Далі серпень 27,2, серпень 2020 року – 28,3. Тобто питання ефективності роботи митних органів досить актуальне", – зазначив він.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року набуло чинності рішення РНБО про санкції проти двох десятків осіб, яких влада вважає контрабандистами.

Крім того, тоді ж було внесено законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Він поки що пройшов тільки перше читання.

Через пів року після запровадження санкцій секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов визнав, що санкції проти контрабандистів не змогли припинити незаконне переміщення товарів через кордон.