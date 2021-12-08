Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
ГоловнаПолітика

Санкції РНБО щодо контрабандистів не збільшили надходження від митниці, – міністр фінансів

Марченко вважає, що Митна служба "недопрацьовує".

Санкції РНБО щодо контрабандистів не збільшили надходження від митниці, – міністр фінансів

Запроваджені Радою національної безпеки та оборони санкції щодо контрабандистів не вплинули на збільшення надходжень від Митної служби.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю nv.ua.

"У будь-якому разі санкції мають свій ефект і впливають на діяльність тих людей, які займаються незаконними діями. Проте сказати, що є фіскальний ефект, я поки що не можу", – сказав Марченко.

У цьому контексті він констатував, що Митна служба "недопрацьовує".

"Нічого не змінилося. Є останні дані. Давайте порівняємо обсяг імпорту, фактичний у доларах США та надходження до бюджету. У нас співвідношення за жовтень 25%. У жовтні минулого року було 28%. Далі вересень 26,3, вересень 2020 – 27,3. Далі серпень 27,2, серпень 2020 року – 28,3. Тобто питання ефективності роботи митних органів досить актуальне", – зазначив він.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року набуло чинності рішення РНБО про санкції проти двох десятків осіб, яких влада вважає контрабандистами.

Крім того, тоді ж було внесено законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Він поки що пройшов тільки перше читання.

Через пів року після запровадження санкцій секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов визнав, що санкції проти контрабандистів не змогли припинити незаконне переміщення товарів через кордон.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також