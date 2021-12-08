У Кремлі заявили про можливість ще однієї зустрічі Байдена і Путіна

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і Джо Байден можуть провести ще одну зустріч в дистанційному режимі.

"Вони домовилися, що якщо вдасться продуктивно поспілкуватися представникам, то тоді їм потрібно буде ще раз переговорити. Напевно, це знову буде якесь дистанційне спілкування", - сказав Пєсков у середу, 8 грудня, в інтерв'ю виданню "Ізвєстія".

За його словами, вчорашні переговори Байдена і Путіна були конструктивними, але "з точки зору результативності хотілося б більшого".

"Особливого приводу для оптимізму поки немає, проте президенти домовилися, що зі стратегічних питань безпеки в Європі, щодо тих самих червоних ліній, якщо говорити примітивно, президенти призначать своїх довірених представників, і ці представники дуже оперативно вступлять у переговори", - додав Пєсков.

Нагадаємо, що переговори Путіна і Байдена відбулася 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України.

Відеоперемовини були закритими, тому про їхні результати відомо тільки з коротких офіційних повідомлень. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію". У США натомість нагадують Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі ескалації.