Порошенко: важливо, щоб президент Байден виступав єдиним фронтом із союзниками по НАТО

Ціна агресії проти України має бути нестерпною для Кремля, вважає експрезидент.

Експрезидент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко вважає розмову між Президентом США Джозефом Байденом та Президентом Росії Володимиром Путіним щодо ескалації російської агресії проти України необхідним кроком на шляху до створення умов для запобігання війни. Про це він написав на сторінці у Facebook.

Проте, на думку Порошенка, важливо, щоб президент Байден у переговорах виступав скоординовано та єдиним фронтом із союзниками по НАТО.

«Ми вітаємо непохитну і незмінну підтримку американським керівництвом суверенітету і територіальної цілісності України, а також права українського народу самостійно обирати власний геополітичний курс. Цілковито підтримуємо підхід щодо так званих двох Д – заклик до негайної деескалації та дипломатичного шляху врегулювання», – наголосив п’ятий президент України.

На його думку, такий підхід має бути посилений третім Д – деокупацією українських територій Донбасу та Криму.

«Переконані, що активне залучення Вашингтону до цих процесів сприяло б досягненню цієї мети. Вітаємо задекларовану готовність США і партнерів по ЄС завдати потужного санкційного удару по Росії у випадку подальшої ескалації ситуації. Ціна агресії проти України має бути нестерпною для Кремля», – також зазначив лідер «Європейської Солідарності».

Петро Порошенко назвав обнадійливими сигнали американських партнерів про готовність продовжувати посилення оборонних спроможностей та стійкості України.

«Водночас закликаю українську владу: припинити ігнорувати загрозу, не мовчати і, найголовніше, діяти – зробити все можливе для активної координації зусиль з нашими союзниками для посилення тиску на агресора. Бо складається враження, що відновлення територіальної цілісності і суверенітету України більше цікавить наших партнерів, а не чинну владу», – зазначив він.

«Також вкрай важливо, аби Зеленський припинив хибну політику «партнеронезалежності», відновив суб’єктність країни, відмовився від спокуси сепаратних перемовин з Путіним, які ведуть до капітуляції, і долучився до дипломатичних зусиль партнерів. Тільки разом, єдиним фронтом зможемо перемогти російського монстра», – підкреслив Петро Порошенко.