Україна підтримує будь-який формат мирних переговорів з Росією, - Никифоров

"Прямі переговори з Росією - ми за. За участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре".

Прессекретар президента Володимира Зеленського заявив, що Україна підтримує будь-який формат мирних переговорів з Росією, якщо він принесе результат.

Про це Сергій Никифоров сказав у коментарі російській газеті "Комерсант".

"Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб це дало практичні результати", - сказав Никифоров.

Нагадаємо, 1 грудня під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії. При цьому Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі та неодноразово закликала Україну почати переговори з представниками окупаційних адміністрацій - ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Своє посередництво в урегулюванні конфлікту між Україною та Росією недавно запропонував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Приєднання США до "нормандської четвірки" обговорюється не перший рік, але Росія постійно була проти. Але в грудні 2021 року в російському МЗС несподівано заявили, що "протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну", і питання тільки у форматі участі американців.