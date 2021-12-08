Байден: у разі нападу на Україну військова участь США у конфлікті не розглядається

Президент США Джо Байден чітко заявив російському президенту, що у разі вторгнення до України на Росію чекають жорсткі наслідки. Разом із тим залучення американських військовослужбовців для захисту України від Росії не розглядається.

Про це Байден сказав журналістам біля Білого дому, пише Голос Америки.

"Якщо він [Путін] справді проведе вторгнення до України, будуть серйозні наслідки. Небачені ще економічні наслідки, – підкреслив президент США. – Він [Путін] тоді ж відповів, що розуміє це".

Байден також сказав, що відповідь США ймовірно включала би посилення американської присутності у країнах на східному фланзі НАТО та надання оборонних озброєнь Україні.

Байден назвав позитивною новиною те, що відбувається спілкування між США та Росією на робочому рівні: "Сподіваюсь до п'ятниці ми зможемо оголосити про зустріч на більш високому рівні. Не лише між нами, але і щонайменше з чотирма основними союзниками по НАТО та Росією, щоб обговорити майбутнє російського занепокоєння щодо НАТО".

США не розглядають варіант односторонньої відправки своїх військових до України, додав американський президент.

“Цей варіант не розглядається", – сказав Байден.

"Ми маємо моральне та правове зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО у разі нападу на них, у відповідності до статті 5 НАТО. Це священне зобов'язання. Це зобов'язання не поширюється на Україну", – пояснив американський президент.

За словами Байдена, питання відправки військових до України "залежало би від того, що також готові робити решта країн НАТО”.

Раніше агентство Reuters із посиланням на заяву радника американського президента США з питань безпеки Джека Саллівана повідомило, що Байден не давав Росії жодних гарантій "нерозширення" НАТО.

Нагадаємо, розмова Путіна і Байдена відбулася на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші персональні переговори двох президентів із літа, а головною темою була Україна.

Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з офіційних джерел. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".