Байден не давав Росії жодних гарантій "нерозширення" НАТО, – радник президента США

"Він підтримує твердження про те, що країни повинні бути здатними вільно обирати, до кого долучатися".

Президент США Джо Байден під час учорашньої розмови з російським колегою не давав жодних гарантій, зокрема про "нерозширення НАТО на схід", яких раніше вимагав Володимир Путін. Про це пише Reuters із посиланням на заяву радника американського президента з питань безпеки Джека Саллівана.

"Я скажу вам дуже чітко і прямо – він не робив жодних зобовʼяазнь чи поступок. Він підтримує твердження про те, що країни повинні бути здатними вільно обирати, з ким їм бути повʼязаними", – зазначив він.

Радник президента також уточнив, що зараз Штати готові роботи те, що не зробили в 2014 році – коли окупували Крим і частину сходу України. Салліван пояснив, що у випадку вторгнення США будуть старатися надати позитивну відповідь, якщо балтійські союзники почнуть вимагати додаткових можливостей чи розгортання.

Саллівван також зауважив, що Байден був "прямим і прямолінійним" із Путіним.

"Було багато компромісів, не було заперечень, але президент чітко розумів позицію Сполучених Штатів із цих питань", – пояснив радник.

Нагадаємо, розмова Путіна і Байдена відбулася на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші персональні переговори двох президентів із літа, а головною темою була Україна.

Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з офіційних джерел. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

У США натомість нагадують Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі ескалації.

Очікувалося, що після Путіна Байден звʼяжеться з українським президентом, але розмову перенесли на наступний день – 8 грудня. Однак американський президент поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, з якими вже спілкувався за день до дзвінка президенту РФ.