Путін розповів Байдену про плани НАТО з "освоєння української території"

"Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку".

Президент Росії Володимир Путін вважає, що НАТО вживає небезпечних спроб "освоєння української території" та нарощує військовий потенціал поблизу російських кордонів.

Про це повідомляє пресслужба Кремля за підсумками відеопереговорів двох лідерів.

Зазначається, що під час розмови президент США Джозеф Байден вказав Путіну на загрозливий характер пересування російських військ поблизу українських кордонів і позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації.

"Володимир Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал у наших рубежів. Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - повідомили у Кремлі.

Лідери домовилися доручити своїм представникам вступити до предметних консультацій з цих чутливих питань.

Раніше сьогодні президенти США та РФ Джо Байден та Володимир Путін провели відеопереговори щодо України. Розмова відбулася на тлі інформації про нарощення Росією військ на українських кордонах.

Президент США Джозеф Байден під час розмови попередив Путіна про "сильні економічні заходи" у разі агресії проти України.