США ​закликали "без зволікань завершити процес" призначення нового керівника САП

Україні до кінця 2021 року слід завершити конкурс із обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила в Києві під час конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченої Міжнародному дню боротьби з корупцією.

"САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів, має вплив на всі антикорупційні справи в Україні. Враховуючи важливість незалежності САП, ми раді просуванню у процесі відбору нового спеціального антикорупційного прокурора, яке сталося після значних затримок", - цитує слова Квін агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо без зволікань завершити процес призначення нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року процес призначення нового керівника було завершено", - підсумувала тимчасова повірена США в Україні.

Крістіна Квін зазначила, що США брали активну участь у створенні антикорупційної інфраструктури України та продовжать надавати допомогу у цьому напрямку й надалі.

"Нова антикорупційна архітектура змінила Україну. Ми бачимо, що громадянське суспільство та ті, хто при владі, борються з корупцією, отримали нові інструменти", – додала вона. Також Квін висловила надію на те, що Україна найближчим часом ухвалить нову антикорупційну стратегію.

Напередодні стало відомо, що фінальні співбесіди кандидатів на посаду керівника САП відбудуться 21 грудня. Після цього конкурсна комісія визначиться з переможцем.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Нагадаємо, посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль казала, що останній етап відбору має закінчитись до кінця літа, але на початку серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що конкурс поставили на паузу. Він відновився у кінці вересня після двомісячної перерви.

ЄС та США висловлювали розчарування невиправданими затримками в обранні керівника САП. А на початку грудня посли країн "Великої сімки" закликали Україну без зволікань обрати нового голову САП.