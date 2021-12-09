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​Instagram поверне хронологічну стрічку

Компанія вирішила зменшити "маніпулювання алгоритмів".

​Instagram поверне хронологічну стрічку
Фото: EPA/UPG

Соціальна мережа Instagram збирається у 2022 році повернути хронологічну стрічку, яку замінили алгоритмом п'ять років тому.

Про це сказав керівник Instagram Адам Моссері під час слухань у Сенаті США, що стосувались шкоди соцмережі для дітей та підлітків, пише TechCrunch.

Під присягою він розповів, що компанія працює над хронологічною стрічкою, щоб зменшити "маніпулювання алгоритмів". "Я хотів би мати конкретний місяць, щоб сказати вам дату запуску, але поки що плануємо перший квартал 2022 року", - сказав Моссері. 

Instagram відмовився від хронологічної стрічки у 2016 році на користь алгоритмічної видачі, щоб збільшити показники залучення користувачів.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року газета Wall Street Journal опублікувала розслідування, яке стосувалось роботи алгоритмів Instagram та інших проектів Meta (Facebook). У ньому стверджувалось, що в Instagram ще кілька років тому зрозуміли, що соцмережа погано впливає на психіку дітей та підлітків.

Після цієї публікації сенатори США оголосили про початок розслідування і направили Марку Цукербергу листа, в якому закликали відмовитися від ідеї запуску інстаграму для дітей.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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