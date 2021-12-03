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Астронавти NASA здійснили вихід у відкритий космос, відкладений через космічне сміття

NASA відклало вихід у відкритий космос після отримання попередження про загрозу космічного сміття.

Астронавти NASA здійснили вихід у відкритий космос, відкладений через космічне сміття
Международная космическая станция
Фото: interfax.by

Астронавти NASA Томас Маршберн і Кайла Баррон у четвер здійснили вихід в відкритий космос, під час якого замінили несправну антену зв’язку та виконали інші завдання.

Як повідомляє CNN, вихід у відкритий космос розпочався о 6:15 ранку за за східним поясним часом у США (о 13:15 за Києвом) і тривав шість з половиною годин.

NASA відклало на четвер вихід у відкритий космос, який спочатку був запланований на вівторок, після того, як отримало попередження про космічне сміття для Міжнародної космічної станції. 

Лише за кілька годин до того, як астронавти мали вийти з МКС, агентство повідомило у своєму акаунті в Twitter, що "через відсутність можливості належним чином оцінити ризик" воно вирішило відкласти вихід у відкритий космос до отримання додаткової інформації.

Наразі незрозуміло, чи пов’язане це попередження з космічним сміттям, утвореним після випробування Росією зброї для знищення супутників два тижні тому. 

Після отримання додаткової інформації про пізнє повідомлення щодо космічного сміття в понеділок NASA встановило, що орбіта сміття не становить небезпеки для запланованого виходу у відкритий космос Томаса Маршберна та Кайли Баррон або для операцій Міжнародної космічної станції.

Астронавти замінили вузол антени S-діапазону. За даними NASA, радіочастоти S-діапазону використовуються для передачі голосу та даних з низькою швидкістю від космічної станції на відстані понад 220 миль (354 кілометри) до диспетчерів польотів на землі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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