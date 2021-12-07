Apple Watch 6 або SE – що вибрати?

Незважаючи на те, що восени 2021 року вийшли Apple Watch Series 7, попередні моделі не втрачають своєї популярності. Актуальними все ще залишаються Apple Watch Series 6 та Apple Watch SE. У чому різниця між ними та що купити у 2021 році? Розповідають спеціалісти магазину Y.ua.

Дизайн

У плані дизайну лідера визначити складно, адже пристрої ідентичні. Єдина відмінність – це наявність корпусу в кольорі RED і Blue в серії Apple Watch 6. Купити версію SE в таких кольорах не вийде, тому що їх просто не виробляють. Але найпопулярніші кольори корпусу – Space Gray та Gold, вони є і там, і там.

Дисплей Apple Watch 6 & SE

Однією з ключових відмінностей Apple Watch 6 від Apple Watch SE став дисплей. "Шістка" отримала функцію постійно активного екрану, на ньому постійно відображаються час, пропущені повідомлення та інші дані, які може вибрати користувач. У SE такої функції немає, це означає, що потрібно буде щоразу взаємодіяти з пристроєм, щоб перевірити необхідні дані. В іншому порівняння Епл Вотч СЕ та 6 показує, що екрани ідентичні:

● Розмір 1,57" – роздільна здатність 324×394;

● Розмір 1,78" – роздільна здатність 368×448.

Ще екран Apple Watch 6 яскравіший на 20%, що теж може вплинути на ваш вибір.

Датчики

Ще одна відмінність годинника SE від 6 – це наявність в останній спеціальних датчиків, щоб вимірювати кисень у крові. Це унікальна технологія, розроблена спеціально для Watch 6. До того ж «шістка» отримала висотометр, датчик серцевого ритму, освітленість та електричний датчик серцевої активності. У SE все те саме, крім електричного датчика.

У будь-якому випадку функціональності обох версій вистачить для відстеження показників щоденної активності. Ще варто розповісти про функцію ЕКГ. Хоч вона й не підтримується в Україні, проте відмінно функціонує в європейських країнах. Якщо ви часто подорожуєте та активно займаєтеся спортом, то краще вибрати модель Apple Watch 6 з підтримкою ЕКГ. Якщо вона вам не потрібна, то і переплачувати не потрібно.

Порівняння Apple Watch 6 і SE: пам'ять та зв'язок

Обидва пристрої отримали 32 Гб вбудованої та 1 Гб оперативної пам'яті. Якщо говорити про зв'язок, то виграють Епл Вотч 6, у яких не тільки є підтримка GSM/HSPA/LTE, а також дводіапазонний Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 та навіть NFC для безконтактної оплати покупок. До того ж «шістка» працює на новому чіпі U1, завдяки якому підтримується робота з брелоком AirTag.

Можливості SE вражають не так сильно. Хоч вони й підтримують ті ж Bluetooth 5.0 та NFC, але просунутий чіп U1 вони не отримали.

Автономність та зарядка

Різниця Apple Watch 6 і SE у питанні автономності несуттєва. Смарт-вотч працюють до 18 годин без підзарядки. Але все ж таки автономність залежить від використовуваних програм і від періодичності роботи з пристроєм. Справи із зарядкою йдуть цікавіше у Apple Watch 6, вони заряджаються на 20% швидше, і це плюс.

Ціна

Головний камінь спотикання – це ціна. Зрозуміло, Apple Watch 6 коштують дорожче, але й функціональність вони пропонують розширену: просунутий чіп, постійно активний екран, цікаві забарвлення та зарядка на 20% швидше. Якщо ви готові переплатити кілька тисяч за ці фішки, то вибір очевидний – Apple Watch 6. Якщо ні, то зупиніть свій вибір на моделі SE.

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