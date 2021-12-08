Фінальні співбесіди кандидатів на посаду керівника САП відбудуться 21 грудня

Після них конкурсна комісія визначиться з переможцем.

Співбесіди кандидатів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудуться 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія визначиться з переможцем.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в комісії з обрання керівника САП.

"Комісія завершила засідання, визначивши дату співбесіди кандидатів – 10:00 21 грудня", - йдеться у повідомленні.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Наразі конкурс перебуває на фінальній стадії. Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу з двома претендентам на цю посаду - детективом НАБУ Олександром Клименко та прокурором Офісу генпрокурора Андрієм Синюком.

Нагадаємо, посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль казала, що останній етап відбору має закінчитись до кінця літа, але на початку серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що конкурс поставили на паузу. Від відновився у кінці вересня після двомісячної перерви.

9 жовтня засідання комісії з обрання керівника САП не відбулося через відсутність кворуму.

ЄС та США висловлювали розчарування невиправданими затримками в обранні керівника САП. А на початку грудня посли країн "Великої сімки" закликали Україну без зволікань обрати нового голову САП.