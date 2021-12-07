Справа Гандзюк: підозрюваних залишили під вартою до 4 лютого

"Мангер і Левін зустрінуть Різдво і Новий рік в СІЗО".

Суд залишив під вартою до 4 лютого Владислава Мангера та Олексія Левіна, підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк".

"Мангер і Левін зустрінуть Різдво і Новий рік в СІЗО. Сидітимуть там мінімум до 4 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні активістку Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Владислава Мангера підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангера і Левіна підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк.