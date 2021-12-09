Кубраков заявив, що офшор, який йому приписують, був закритий ще у 2018 році

Компанія Officium SW Ltd., власність якої приписують міністру інфраструктури Олександру Кубракову і його бізнес-партнерам, була створена кілька років тому з метою захисту прав інтелектуальної власності і вже закрита. Про це сам міністр написав у Facebook.

«У ЗМІ з’явилася інформація щодо компанії Officium SW Ltd., яка була зареєстрована на моїх колишніх бізнес-партнерів та мене. Компанія була заснована ще у липні 2018 року під стартап, що передбачав реєстрацію прав інтелектуальної власності у сфері IT. На жаль, українське законодавство щодо інтелектуальної власності поки що не дає належного захисту для бізнесу та інноваційних продуктів, саме тому тоді ми обрали реєстрацію закордоном. Сподіваюся, ця ситуація зміниться із запуском Дія City», - заявив Кубраков.

Він повідомив, що невдовзі від ідеї стартапу відмовились, і за кілька місяців після запуску, наприкінці 2018 року, вирішили закрити компанію.

«За наявною у мене інформацією, вже у 2018 році ця компанія була закрита. Жодними документами, як міноритарний учасник із часткою в 6,6%, я не володів. Тому при заповненні декларацій у 2018 і 2019 роках я не зазначав корпоративні права на неї. Уже пізніше я дізнався про те, що Officium SW Ltd. остаточно було виключено з реєстру лише навесні 2020 року. Однак навіть за таких умов – вона існувала лише на папері, по ній не відбувалося жодних операцій чи руху коштів», - запевнив він.

Кубраков підкреслив, що підтримує обов’язкове декларування для держслужбовців, і з приходом у політику завжди намагався діяти послідовно. Зокрема, перед вступом до партії «Слуга народу» він відмовився від управління власним бізнесом, а 2021 року повністю вийшов із бізнесу, зосередившись винятково на державних справах.

«Всі ці зміни належним чином задекларовані, а податки сплачуються в Україні», - додав міністр.