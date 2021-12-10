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Резніков: Україна подала США перелік потреб для ЗСУ та отримала позитивні сигнали

Україну цікавить ППО та ПРО, захист від кіберзагроз, а також засоби для прикриття від ударів з моря та засоби радіоелектронної боротьби. 

Резніков: Україна подала США перелік потреб для ЗСУ та отримала позитивні сигнали
Олексій Резніков
Фото: скріншот відео

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до США подав американській стороні список потреб, у яких зацікавлена українські збройні сили. У відповідь отримав "досить позитивні сигнали" щодо перспектив їх задоволення.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив.

"Я дійсно подав певний перелік потреб, які цікавлять Збройні сили України. Отримав досить позитивні сигнали, що ми зможем його отримати. Не все можу розкривати зараз тут. Можу сказати, що у нас є певні пріоритети, це - ППО та ПРО", - сказав міністр. 

Він підкреслив, що йдеться не про наступальну зброю, а про захисну. 

"Теж нас цікавить кіберпростір, кіберзахист. Нас цікавить, відповідно, море. І радіоелектронна боротьба. Це дуже потрібно і для захисту наших об’єктів критичної інфраструктури, тих самих АЕС, наших аеродромів, наших міст тощо”, - зазначив Резніков.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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