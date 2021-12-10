Україна закупила в НАТО партію антидронових рушниць, - Резніков

Міністр також анонсував створення при Міноборони двох агентств, які займатимуться закупівлями.

Україна закупила через структури НАТО партію антидронових рушниць виробництва Литви для боротьби з російськими безпілотниками. Перші 10 зразків Україна отримає до кінця грудня.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"В НАТО є система NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання - ред.). Це - система закупівель, якщо можна сказати, такий натовський аналог Amazon. І ми сьогодні вже пройшли декілька тестів, ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA в НАТО. Протягом цього місяцями отримаємо перші 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими БПЛА", - сказав Резніков.

Він також зазначив, що маєна меті створити при Міністерстві оборони два агентства аналогічних NSPA.

"Одне буде займатися тиловими речами - закупівлями, питаннями логістики. Друге буде займатися тим, що стосується озброєнь. І це я зроблю найближчим часом”, - зазначив міністр.

Він також анонсував зняття секретності з деяких державних закупівель, які відносяться до сфери Міноборони.

"Те що стосується розсекречення: такий намір в мене є. Єдине, що я буду консультуватися з експертами, що саме підлягає розсекреченню, як був приклад - з швидкими допомогами, а що в інтересах національної безпеки і оборони має залишитись поки в секреті”, - зазначив міністр.