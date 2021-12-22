США схвалили продаж Литві протитанкових комплексів Javelin

Угода здійснюється на тлі загострення напруженості у Східній Європі через те, що РФ сконцентрувала війська вздовж кордону з Україною.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Литві протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin) на суму до 125 мільйонів доларів.

Про це повідомили в Пентагоні, передає "Голос Америки".

Зазначається, що угода здійснюється на тлі загострення напруженості у Східній Європі через те, що Росія сконцентрувала війська вздовж кордону з Україною. Вона передбачає постачання Литві 341 ракети FGM-148F, 30 командно-пускових установок, запасних частин, а також здійснення технічної підтримки.

Продаж цих озброєнь, на думку Пентагону, "допоможе Литві на довгостроковій основі зміцнити оборонний потенціал для захисту суверенітету та територіальної цілісності з метою задоволення потреб у галузі національної оборони".

Головними підрядниками з виробництва та постачання «Джавелінів» є компанії Lockheed Martin та Raytheon Technologies. Незважаючи на схвалення угоди з боку Державного департаменту, поки що не йдеться про підписання контракту або завершення переговорів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте наголосив на твердій солідарності США із союзником по НАТО та партнером по ЄС - Литвою.

Нагадаємо, 19 грудня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готова підтримати Україну всіма доступними засобами, включаючи передачу летальної зброї.