Reuters: США вдарять Росію по імпорту смартфонів та авіазапчастин в разі вторгнення в Україну

Ці заходи можуть зупинити здатність Росії імпортувати смартфони, ключові компоненти для літаків і автомобілів, а також матеріали з багатьох інших секторів.

Американські чиновники розглядають можливість застосування жорстких заходів експортного контролю, які підірвуть російську економіку, якщо в Москві ухвалять рішення про вторгнення в Україну.

Про це агентству Reuters повідомив представник адміністрації Байдена.

Ці заходи будуть доповненням до економічних санкцій, які розглядає адміністрація Байдена на випадок російського вторгнення.

Відповідні заходи будуть обговорюватися на зустрічі високопоставлених чиновників в Білому домі у вівторок. Зокрема, йдеться про "надзвичайні" заходи експортного контролю, які можуть задушити широкі сфери промислових і споживчих технологій в Росії, сказав чиновник на умовах анонімності.

Ці заходи можуть зупинити здатність Росії імпортувати смартфони, ключові компоненти для літаків і автомобілів, а також матеріали з багатьох інших секторів. Вони можуть мати серйозний вплив на російських споживачів, промислові операції та зайнятість, сказав чиновник.

Посадовець додав, що потенційні заходи будуть безпрецедентними для Росії. Вони використовуватимуть інструменти, які задіяла адміністрація колишнього президента Дональда Трампа для того, щоб блокувати доступ китайської телекомунікаційної компанії Huawei до передових напівпровідників.

Основою такої дії є той факт, що напівпровідники, які входять в телефони Huawei, включають деталі, які були розроблені в Сполучених Штатах, сказав чиновник. За його словами, це може бути поширене на чіпи у всьому світі через те, що США вносять ключовий внесок у них.

Посадовці США планують тісно консультуватися з ключовими партнерами в Європі та Азії, які можуть бути залучені до цих заходів, і заохочувати скоординовані зусилля, якщо це необхідно, сказав чиновник.

На російському ринку мобільних телефонів домінують іноземні компанії, такі як Apple , Samsung і Huawei.

Нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

За неофіційними даними, Захід відкидає всі вимоги Росії, але не хоче їй прямо відмовляти.