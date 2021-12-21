США планують почати переговори з Росією щодо "гарантій безпеки" в січні

Перемовини будуть як двосторонніми, так і в рамках ОБСЄ.

Сполучені Штати Америки планують розпочати переговори з Росією щодо запропонованих нею "гарантій безпеки" у січні.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на помічницю державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка минулого тижня відвідала Київ, Москву та Брюссель.

За її словами, двосторонній канал з Кремлем буде відкрито наступного місяця. Окремо будуть відбуватися переговори в рамках Ради НАТО - Росія та за лінією ОБСЄ.

"Очевидно, що дипломатичний шлях у співпраці з нашими союзниками та партнерами залишається найкращим шляхом", - наголосила вона.

За словами Донфрід, США готові до дипломатичної роботи за кількома каналами і не збираються говорити про європейську безпеку без Європи.

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ультиматум Росії щодо членства України в НАТО. Він наголосив, що процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.

За неофіційними даними, Захід відкидає всі вимоги Росії, але не хоче їй прямо відмовляти.