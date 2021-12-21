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Путін заявив, що Росія відповідатиме на "агресію Заходу" військово-технічними засобами

Російський президент знову звинуватив США в "маніпуляціях" і заявив, що це вони відповідальні за напругу в Європі. 

Путін заявив, що Росія відповідатиме на "агресію Заходу" військово-технічними засобами
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія буде вживати "адекватних військо-технічних засобів" у відповідь на розширення інфраструктури НАТО ближче до її кордонів.

Він на коленії Міноборони звинуватив США у маніпуляціях та напруженість в Європі, пише російський "Інтерфакс"

"Серйозне занепокоєння викликає нарощування безпосередньо біля російських кордонів військового угрупування США і НАТО, а також проведення широкомасштабних навчань, зокрема незапланованих. Нас непокоїть, що поблизу Росії розгортаються елементи глобальної ПРО США, розташовані в Румунії чи заплановані до розміщення в Польщі пускові установки МК-41", – заявив він.

Путін додав, що якщо ракетні комплекси США і НАТО зʼявляться в Україні, то їх час підльоту скоротиться до 7-10 хвилин, а в разі розміщення гіперзвукової зброї – до 5.

"Ми не вимагаємо для себе якихось особливих ексклюзивних умов. Росія виступає за рівну та неподільну безпеку на всьому Євразійському просторі. Звісно, у випадку продовження явно агресивних ліній західних колег ми будемо вживати адекватних відповідних військово-технічних заходів, на недружні кроки жорстко реагувати", – заявив очільник країни-агресора. 

Він нагадав, що Росія вимагає від США юридичного документу щодо обовʼязку не включати до НАТО Україну чи іншу країну на сході Європи. При цьому він не вважає, що це ультиматум. 

Нагадаємо, США і НАТО відкидають цю вимогу Росії і кажуть, що тільки сама країна і члени НАТО мають право вирішувати, чи долучати її до Альянсу. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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