Без слова «війна». Як в італійському П’ємонті цензурують фотоправду про Донбас

Конфлікт довкола випадку прокремлівської цензури розгорівся в північноіталійському регіоні П’ємонт. 27 листопада там відкрила двері фотовиставка, яка мала на меті розповісти про страждання простих людей унаслідок «забутих» воєн. Один з митців письмово згадав про війну на окупованому Росією Донбасі . Утім місцева влада відцензурувала цей допис, зробивши черговий реверанс кремлівському агресору.

Фото: twitter.com/roberto_travan/ Фото Роберто Травана зі Степанакерту (Карабаху), яке було представлено на фотовиставці у П’ємонті.

Серед митців, чиї роботи виставили, були й знімки з Нагірного Карабаху авторства Роберто Травана – військового фотокореспондента з великим досвідом, який працював у багатьох зонах воєн і збройних сутичок, зокрема й на окупованому Донбасі. Саме через згадку Донбасу й виник конфлікт. Журналіст написав в автобіографії, що створював фоторепортажі з цього «українського регіону, окупованого Росією». Але коли експозиція відкрилася, з подивом побачив, що ця фраза з тексту зникла.

Роберто Траван зажадав пояснень від організаторів – регіону П’ємонт і Національної асоціації артилеристів Італії. Два тижні куратори грали в мовчанку. І тільки після його наполегливих запитань повідомили, що фраза є «неприйнятною» і була викреслена через «інституційно-дипломатичні міркування». При цьому цитата радника регіону П’ємонт Мауріціо Марроні про «війну українських військових проти сепаратистських республік Донбасу, через яку продовжують гинути цивільні», є в матеріалах виставки й до сьогодні. Тобто відверта брехня в бік України «інституційно-дипломатичним відносинам», на думку кураторів експозиції, не шкодить. Виходить – так.

Зрозумівши, що йдеться про справжню прокремлівську цензуру, Роберто Траван зробив промовистий жест – на знак протесту забрав з виставки свої роботи і відмовився від гонорару. «Цензурувати біографію журналіста, до того ж у контексті виставки, присвяченої «забутим істинам», абсолютно неприйнятно», – пояснив він.

I withdraw my work on the war in Karabakh exhibited in Turin. The organizers censored my biography for "diplomatic-institutional" reasons. They deleted "Ukrainian region occupied by Russia" where I explained my work in the Donbas#photojournalism #journalism #ukraine #war pic.twitter.com/wWA5yzKlQe — Roberto Travan (@roberto_travan) December 11, 2021

Характерно, що ані офіційні органи регіону П’ємонт, ані Національна федерація італійської преси (яка, до слова, відстоювала брехливі тези обвинувачення проти нацгвардійця Марківа) до часу написання цього матеріалу про підтримку журналіста, що став жертвою цензури, не заявили. Підтримало фотокора лише п’ємонтське відділення Ордену журналістів Італії (центральний офіс цього органу в Римі поки що мовчить), Партії демократів, «Італійські радикали» та «Більше Європи», а також Італійська федерація з прав людини. На запрошення цієї інституцій Траван днями виступив на пресконференції, присвяченій ризику нового нападу Росії на Україну, що відбулася в нижній палаті італійського парламенту.

Італійський фотокор висловив переконання, що найкращий спосіб боротися з випадками такої прокремлівської цензури – це надавати їм розголосу.

Такої думки дотримується і професор історії Східної Європи, автор кількох праць з української історії та культури Симоне Беллецца, для якого, до речі, регіон П’ємонт є рідним.

«Про подібні випадки слід гучно заявляти і боротися з ними, бо це абсолютно не можна толерувати, – переконаний науковець. – Регіональна влада вийшла далеко за свої повноваження, намагаючись просунути неправдиву версію фактів і замовчати вільну інформацію про російсько-українську війну. Дії радника Марроні можна тільки засудити. Вони, до речі, виявляють певну близькість до недемократичних способів керування, характерних для путінського режиму. Це змушує тривожитися і за демократичний поступ самої Італії».

Фото: скрін відео Мауріціо Марроні в Донецьку

Випад проти фотокора Травана не перша така дія туринського радника, яку точно схвалили б у Кремлі. Мауріціо Марроні, котрий представляє праву партію «Брати Італії», є великим шанувальником російського президента Путіна. У 2017-му Марроні урочисто відкрив фантоматичне «консульство» «ДНР» у Турині та був серед організаторів конференції про «забуту війну, яку ведуть самопроголошені республіки за свою російську самоідентифікацію». Через ті ескапади навіть рідна партія змушена була дистанціюватися від його вчинків, що «просувають в Італії терористичну організацію», та оголосити, що Марроні діяв виключно як фізична особа.

Марроні бував також на окупованих територіях Донецької області, де, зокрема, двічі – у 2017-му та 2020-му – брав участь в учтах за участю Андреа Пальмері, засудженого в Італії за акти насильства та рекрутування італійських бойовиків на Донбас. Стосовно Пальмері видано європейський ордер на арешт. Утім поки що жодна італійська прокуратура, попри звернення, не заслухала регіонального радника Марроні щодо його зв’язків з міжнародним злочинцем.